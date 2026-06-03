В Нижнем Новгороде врачи впервые имплантировали нейростимуляторы пациенту

Первую операцию по установке нейростимуляторов для спинного мозга у пациентов с травмами позвоночника провели в ПИМУ. Ранее такую технологию не использовали нигде в России, сообщает пресс-служба вуза.
На операции имплантировали новые, многоконтактные, перезаряжаемые и совместимые с МРТ нейростимуляторы, а также новые тонкие электроды, которые подходят для всей длины спинного мозга. Электроды охватывают до трёх сегментов спинного мозга и его всего поперек, что позволяет посылать электрические сигналы на большую площадь нервных тканей.
Теперь нижегородцы могут попасть на подобное лечение в регионе, так как ранее его можно было получить только в столичных городах или в экспериментальных условиях. По словам нейрохирурга Андрея Дыдыкина, что многоконтактные стимуляторы позволяют точно регулировать лечение — снижать спастичность, активировать слабые мышцы и включать стимуляцию при реабилитации людей с нарушениями движений.
Напомним, что в Нижнем Новгороде с 2012 года работает направление функциональной нейрохирургии, и за это время там сделали более тысячи подобных операций, в том числе по установке электродов, стимуляторов и специальных помп.
ПИМУ также стал местом проведения международного мастер-класса для врачей из разных городов России. На это мероприятие пригласили эксперта — президента национальной Ассоциации нейромодуляции Эмиля Исагуляна, который участвовал в операции и вместе с коллегами обсуждал новые клинические подходы. Он считает, что опыт нижегородской клиники послужит примером для распространения этой технологии по всей России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый стандарт оказания медицинской помощи пациентам с паническим расстройством представили в России.