В Нижнем Новгороде врачи впервые имплантировали нейростимуляторы пациенту

Теперь нижегородцы могут попасть на подобное лечение в регионе, так как ранее его можно было получить только в столичных городах или в экспериментальных условиях. По словам нейрохирурга Андрея Дыдыкина, что многоконтактные стимуляторы позволяют точно регулировать лечение — снижать спастичность, активировать слабые мышцы и включать стимуляцию при реабилитации людей с нарушениями движений.