Шесть городов РФ вошли в число лидеров по подготовке кадров для техлида

Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тобольск возглавили рейтинг городов-лидеров по подготовке кадров для техлида, соответствующее исследование было представлено на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в Минпросвещения РФ.
Основной вывод исследования «От знаний к технологиям: модели развития городов» заключается в том, что знания конвертируются в развитие технологий в городах. При этом сам по себе размер образовательной системы не гарантирует инновационного прогресса — важнее, как эта система связана с местной экономикой. Даже маленькие города могут стать центрами компетенций и экспертизы по подготовке специалистов-техлидов, если образовательная программа ориентирована на потребности ключевых работодателей и отраслевые перспективы.
Исследование зафиксировало, что внимание абитуриентов концентрируется на 11 городах-магнитах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск и Владивосток. Уточняется, что привлечение молодежи в города связано не столько с количеством вузов, но и с другими характеристиками качества жизни, в том числе по группе факторов «Доход и работа».
«Технологическое лидерство страны начинается с точной настройки образования под реальные запросы экономики. Успех Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода наглядно доказывает, что именно интеграция учреждений СПО с ключевыми работодателями, а также масштабное развитие федерального проекта “Профессионалитет” позволяют готовить специалистов, способных решать важные задачи. Мы планируем тиражировать этот опыт, чтобы каждый выпускник СПО был востребован на рынке труда и мог внести свой вклад в развитие родного города», — подчеркнул министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра Развивай.РФ Андрей Самохин, решение задач технологического лидерства существенно влияет на экономику городов и качество жизни обычных семей. Для крупных агломераций вклад высокотеха и цифровых решений уже составляет более 30% валового муниципального продукта, для небольших городов — более 50%.
«Безотносительно к размеру города актуален запрос на профессиональные знания и навыки. По данным Индекса Развивай.РФ, девять из 10 студентов колледжей и техникумов в городах-лидерах повестки техлида трудоустраиваются по профессии уже к моменту выпуска, новые знания осваивают до 25% действующих сотрудников предприятий и организаций», — сказал он.
В основе исследования — данные Индекса качества жизни Развивай.РФ, федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и анализ социальных медиа. В работе проанализированы данные по 250 городам индекса по 15 образовательным, кадровым и инновационным характеристикам. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.