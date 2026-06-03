Шесть городов РФ вошли в число лидеров по подготовке кадров для техлида

Основной вывод исследования «От знаний к технологиям: модели развития городов» заключается в том, что знания конвертируются в развитие технологий в городах. При этом сам по себе размер образовательной системы не гарантирует инновационного прогресса — важнее, как эта система связана с местной экономикой. Даже маленькие города могут стать центрами компетенций и экспертизы по подготовке специалистов-техлидов, если образовательная программа ориентирована на потребности ключевых работодателей и отраслевые перспективы.