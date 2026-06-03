В красноярский роддом № 1 поступили новые УЗИ-аппараты

Красноярский межрайонный родильный дом № 1 пополнился современной медицинской техникой. Оборудование закупили за счёт краевого бюджета и средств Территориального фонда ОМС, сообщили в краевом минздраве.
В гинекологическое отделение поступили новый операционный стол и светильник. Для малоинвазивной диагностики закупили два гистероскопа, один лапароскоп и три гистерорезектоскопа, что позволяет сократить объём операций и время реабилитации.
Женские консультации получили две универсальные системы УЗИ — теперь можно проводить более точные обследования и мониторинг беременности на любых сроках.
Главврач Ольга Кунилова отметила, что высокотехнологичное оборудование позволяет оказывать помощь на современном уровне, расширяя возможности диагностики и восстановления репродуктивного здоровья.
Ранее мы сообщали, что в мае в перинатальном центре Красноярска родились 365 малышей.