Иностранцев-наркозакладчиков поймали в Красноярске (видео)

В Красноярске сотрудники транспортной полиции задержали четверых граждан одной из стран Средней Азии за покушение на сбыт наркотиков.
Установлено, что злоумышленники в возрасте 23 и 27 лет получили партию запрещенного вещества общей массой более 600 граммов и пытались сбыть его на территории города бесконтактным способом, следуя указанию куратора из незаконного интернет-магазина.
Когда двое парней делали тайники-закладки в районе остановочной платформы Мясокомбинат, их заметили правоохранители. На месте изъяли два полимерных пакета, в которых находился синтетический наркотик α-PVP массой 155 граммов.
Затем были пойманы еще двое пособников в противоправной деятельности. При осмотре оборудованного ими тайника-закладки вблизи железной дороги обнаружили наркотики различных видов — марихуана, гексагидроканнабинол и мефедрон общей массой 465 граммов.
Всех фигурантов заключили под стражу. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.