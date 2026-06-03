Иностранцев-наркозакладчиков поймали в Красноярске (видео)

Всех фигурантов заключили под стражу. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.