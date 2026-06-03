В Перми состоялся «Фестиваль здоровья»

«Фестиваль здоровья» прошел в Перми по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Во время акции в творческом пространстве «СОТы» работал выездной центр здоровья, где специалисты проводили скрининговое обследование. Там жители смогли проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить внутриглазное давление, пройти ЭКГ и получить консультацию. Инструктор-методист лечебной физкультуры больницы им. С. Н. Гринберга Виктория Баталова провела для гостей суставную гимнастику для профилактики падений и тренировки внимания.
Доцент кафедры поликлинической терапии Пермского государственного медицинского университета Анжелика Антипова провела лекцию о причинах, симптомах и осложнениях гипертонической болезни. Также она подчеркнула важность регулярного контроля артериального давления и следования рекомендациям врачей. Все желающие могли задать свои вопросы эксперту и вместе с ним прошли проверку знаний о признаках инфаркта, инсульта и первой помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.