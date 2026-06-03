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Минобороны Беларуси опровергло рассылку сообщений об агрессии

Минобороны предупредило об опасных сообщениях и сказало, что делать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны опровергли рассылку фейковых электронных сообщений.

В ведомстве проинформировали, что госорганы получают электронные письма якобы от имени Минобороны, и раскрыли намерения мошенников.

— Цель подобных рассылок остается прежней — навязать нужную организаторам повестку, — прокомментировала пресс-служба.

В Минобороны уточнили, что данная фейковая рассылка организована, чтобы «сыграть на теме агрессии с территории Беларуси».

Также в оборонном ведомстве рассказали белорусам, как следует реагировать, получив подозрительное письмо. Для этого следует включать логику, внимательно смотреть на визуальное оформление таких писем и проверять информацию через официальные ресурсы.

В ведомстве также отметили, что мошеннический адрес army-belarus-example@mail. ru не имеет отношения к Министерству обороны Беларуси.

— Рекомендуем не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подобных писем, — заключили в пресс-службе.

Еще таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре.

Тем временем КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей.