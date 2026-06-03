Под Хабаровском в ДТП с грузовиком перевернулась машина с женщиной и детьми

В Хабаровском районе на пересечении второстепенной и главной дорог произошло ДТП с участием легкового автомобиля и гружёного грузовика, — сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы от ЕДДС. На место была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда в составе шести человек, включая двух врачей. Также к работе подключились сотрудники пожарной части села Некрасовка.
По прибытии спасатели установили, что легковой автомобиль после столкновения с грузовиком оказался перевёрнут на обочине дороги.
Очевидцы до приезда экстренных служб самостоятельно эвакуировали с заднего сиденья малолетних детей. По предварительным данным, видимых травм у них не обнаружено.
В автомобиле оставались водитель и пассажирка на переднем сиденье. Женщина получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.
Спасатели с участием врача поисково-спасательного отряда оказали пострадавшей первую помощь, зафиксировали шейный отдел позвоночника специальным «воротником», после чего аккуратно эвакуировали её через багажную дверь автомобиля.
Женщину и ребёнка 2025 года рождения доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.