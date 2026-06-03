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Под Хабаровском в ДТП с грузовиком перевернулась машина с женщиной и детьми

В аварии в районе села Ракитное пострадали пассажиры легкового автомобиля, среди них ребёнок.

В Хабаровском районе на пересечении второстепенной и главной дорог произошло ДТП с участием легкового автомобиля и гружёного грузовика, — сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы от ЕДДС. На место была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда в составе шести человек, включая двух врачей. Также к работе подключились сотрудники пожарной части села Некрасовка.

По прибытии спасатели установили, что легковой автомобиль после столкновения с грузовиком оказался перевёрнут на обочине дороги.

Очевидцы до приезда экстренных служб самостоятельно эвакуировали с заднего сиденья малолетних детей. По предварительным данным, видимых травм у них не обнаружено.

В автомобиле оставались водитель и пассажирка на переднем сиденье. Женщина получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.

Спасатели с участием врача поисково-спасательного отряда оказали пострадавшей первую помощь, зафиксировали шейный отдел позвоночника специальным «воротником», после чего аккуратно эвакуировали её через багажную дверь автомобиля.

Женщину и ребёнка 2025 года рождения доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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