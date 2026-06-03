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Селянин из Неманского района бросил пакет с бутылками в проезжающую машину

За свой поступок мужчина по решению суда заплатил 34 тыс. рублей.

В Немане суд взыскал компенсацию ущерба с мужчины, который швырнул пакет с бутылками в проезжающую машину и разбил ее. О приговоре сообщает областная прокуратура.

Инцидент случился в декабре 2025 года в пос. Лесное Неманского района. 31-летний мужчина без какой-либо причины и повода бросил пакет с бутылками в автомобиль 78-летней пенсионерки. В этот момент та заезжала во двор.

Оказалось повреждено лобовое стекло. Причиненный ущерб мужчина возместить отказался.

И только после решения суда он выплатил 34 тыс. рублей.