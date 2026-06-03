Участок трассы А-147 в Сочи открыли для движения после ремонта

Федеральные дорожники завершили аварийно-восстановительные работы в Хостинском районе Сочи. Движение транспорта на поврежденном оползнем участке трассы А-147 Джубга — Сочи вернулось к своей привычной схеме. Это долгожданное событие совпало со стартом летнего курортного сезона 2026 года.
Временная схема движения действовала здесь с 27 ноября 2024 года. Из-за аномальных дождей и колоссальной многолетней нагрузки на полотно активизировался старый оползень. Склоновые процессы привели к серьезной просадке проезжей части, раскрытию деформационных швов и смещению опорной стены со стороны моря. Общая площадь зоны разрушения превысила 1400 квадратных метров, также была полностью выведена из строя система водоотведения.
Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» провели колоссальную инженерную работу по стабилизации оползневого косогора. Для укрепления грунта под основанием дороги забурили более 80 трубо-свай, возвели две новые подпорные стены совокупной протяженностью 142 метра. Старую опорную конструкцию частично демонтировали и укрепили со стороны моря 57 глубокими анкерами (длиной по 27 метров каждый), связав их стальными швеллерами. Здесь также обустроили современную дренажную систему и ливневую канализацию для перехвата воды со склона.
Ремонт значительно осложнялся тем, что автотрасса в этом месте проходит вплотную к железнодорожной ветке. Строителям приходилось подстраивать технологический процесс под график движения поездов и работать в строго отведенные технологические окна. Тем не менее за полтора года сложнейшие работы были полностью завершены.
Несмотря на то, что рабочее движение уже запущено в полном объеме, на объекте продолжаются финальные работы: дорожники благоустраивают прилегающую территорию и наносят постоянную разметку. В ФКУ «Черноморье» просят автомобилистов быть внимательными и в течение ближайших нескольких дней ориентироваться на временные дорожные знаки.