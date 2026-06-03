Участок трассы А-147 в Сочи открыли для движения после ремонта

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» провели колоссальную инженерную работу по стабилизации оползневого косогора. Для укрепления грунта под основанием дороги забурили более 80 трубо-свай, возвели две новые подпорные стены совокупной протяженностью 142 метра. Старую опорную конструкцию частично демонтировали и укрепили со стороны моря 57 глубокими анкерами (длиной по 27 метров каждый), связав их стальными швеллерами. Здесь также обустроили современную дренажную систему и ливневую канализацию для перехвата воды со склона.