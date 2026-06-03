В Хабаровске ищут новые рок-группы для большого фестиваля

В Хабаровском крае музыкальные коллективы ещё могут подать заявки на участие в VI фестивале «Рок над Амуром», который пройдёт этим летом в Хабаровске, — сообщает министерство культуры Хабаровского края.
До окончания приёма заявок осталось чуть больше двух недель. Чтобы принять участие в отборе, музыкантам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля и заполнить онлайн-анкету.
Творчество участников оценит жюри, в состав которого войдут известные российские музыканты и продюсеры. По итогам отбора три лучшие группы получат возможность выступить на одной сцене с известными рок-исполнителями.
Кроме того, победители поборются за главный приз фестиваля — запись собственного мини-альбома.
Сам фестиваль состоится 22 августа на парковке арены «Ерофей» в Хабаровске. Для зрителей вход будет свободным.
Организаторы рекомендуют следить за новостями фестиваля в социальных сетях, где будет публиковаться информация об участниках и программе мероприятия.