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В Хабаровске ищут новые рок-группы для большого фестиваля

Приём заявок на участие в одном из крупнейших музыкальных событий Дальнего Востока завершится 19 июня.

В Хабаровском крае музыкальные коллективы ещё могут подать заявки на участие в VI фестивале «Рок над Амуром», который пройдёт этим летом в Хабаровске, — сообщает министерство культуры Хабаровского края.

До окончания приёма заявок осталось чуть больше двух недель. Чтобы принять участие в отборе, музыкантам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля и заполнить онлайн-анкету.

Творчество участников оценит жюри, в состав которого войдут известные российские музыканты и продюсеры. По итогам отбора три лучшие группы получат возможность выступить на одной сцене с известными рок-исполнителями.

Кроме того, победители поборются за главный приз фестиваля — запись собственного мини-альбома.

Сам фестиваль состоится 22 августа на парковке арены «Ерофей» в Хабаровске. Для зрителей вход будет свободным.

Организаторы рекомендуют следить за новостями фестиваля в социальных сетях, где будет публиковаться информация об участниках и программе мероприятия.