В Нижегородском техническом вузе открыли лабораторию контроля качества

Лаборатория «Автоматизированные измерительные системы и комплексы» начала работать в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Научно-образовательное пространство оснащено высокотехнологичным измерительным оборудованием последнего поколения. Его ключевой особенностью является то, что все представленные средства измерений прошли государственную аттестацию и аккредитованы в федеральной государственной информационной системе «Аршин» Росстандарта. Лаборатория станет базой для практических занятий студентов и аспирантов по профильным дисциплинам.
«Сегодня, когда наши заводы активно переходят на отечественные компоненты, точность измерений выходит на первый план. Площадка будет работать в формате коллективного пользования: нижегородские предприятия смогут проводить здесь аудит своих изделий, а будущие инженеры — учиться работать по самым строгим мировым стандартам», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.