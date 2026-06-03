Обслуживанием дорог в Курской области займутся семь компаний за 2 млрд рублей

ОКУ «Курскавтодор» заключило восемь контрактов на содержание автомобильных дорог в 28 районах региона. Шесть подрядов на общую сумму почти 2 млрд получили местные компании, два на 298,9 млн руб. — воронежское ООО «Газ-ресурс» Сергея Соколинского. Все соглашения заключены по начальным ценам, на каждый конкурс заявилось по одному участнику. Информация об этом появилась на портале госзакупок.