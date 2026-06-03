В Таганроге можно путешествовать на ретротрамвае по любимым местам Чехова

В вагончике есть кафетерий, где угощают любимым пирогом писателя с абрикосовой начинкой. А еще здесь можно попробовать блюда южан, популярные в разные эпохи, в том числе при Александре I. Например, паштет «Императорский». Из рассказа экскурсовода узнаем, как готовили карпа герои рассказа Чехова «Сирена». «Туристы привыкли ходить по музеям. Но о Таганроге можно много узнать на улицах, в кафе, от самих таганрожцев», — уверена представитель туркомпании Наталья Судакова.