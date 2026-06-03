Коммерческая компания в Красноярском крае решила присвоить часть Енисея

Красноярские коммерсанты, основным занятием которых по документам является выращивание зерновых культур, еще в 2019 году поставили на кадастровый учет участок недалеко от Берёзовки площадью свыше 29 тыс. кв. метров. Он был зарегистрирован как земля сельхозназначения. Сотрудники прокуратуры во время проверки обратили внимание, что участок этот не имеет к выращиванию пшеницы и овса никакого отношения. Он является частью Енисея и относится к землям водного фонда, которые находятся в федеральной собственности и не могут оказаться в частных руках. Суд вынес решение признать право собственности на спорный участок отсутствующим. В результате более 29 тыс. кв. м земель водного фонда возвращены государству.