Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов

Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха не у моря летом. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр попал на второе место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,9 тыс. рублей.
На первом месте оказалась Казань, на третьем — Краснодар. Аналитики подчеркнули, что Москву из рейтинга было решено исключить.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Казань, Татарстан — средняя продолжительность брони жилья составляет 4 ночи; Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 7 ночей; Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи; Пятигорск, Ставропольский край — 6 ночей; Петрозаводск, Карелия — 4 ночи; Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей; Сортавала, Карелия — 3 ночи; Самара, Самарская область — 5 ночей.
В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых отдыхающие жаловались в прошлом году.