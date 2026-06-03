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Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов

В среднем в регион приезжают на 5 дней.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха не у моря летом. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».

Областной центр попал на второе место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,9 тыс. рублей.

На первом месте оказалась Казань, на третьем — Краснодар. Аналитики подчеркнули, что Москву из рейтинга было решено исключить.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Казань, Татарстан — средняя продолжительность брони жилья составляет 4 ночи; Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 7 ночей; Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи; Пятигорск, Ставропольский край — 6 ночей; Петрозаводск, Карелия — 4 ночи; Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей; Сортавала, Карелия — 3 ночи; Самара, Самарская область — 5 ночей.

В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых отдыхающие жаловались в прошлом году.

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