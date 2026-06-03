Суд взыскал с нижегородца более 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак

Сергачский межрайонный суд Нижегородской области признал жителя региона виновным в нарушении исключительных прав на товарный знак и использование изображения персонажа «Чебурашка». Об этом сообщает пресс-служба суда.
«На маркетплейсе выявлен и задокументирован факт предложения к продаже товаров, обладающих техническими признаками контрафактности, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат АО “Киностудия “Союзмультфильм” и изображение персонажа “Чебурашка” из анимационного фильма “Крокодил Гена”, право пользования которым принадлежит ООО “Союзмультфильм””, — говорится в сообщении.
Использование ответчиком изображения персонажа «Чебурашка», по мнению истцов, нарушает их право интеллектуальной собственности, поскольку ответчик не получил разрешения на использование товарного знака.
Суд признал факт нарушения исключительных прав АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” и взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 тысяч рублей каждому истцу, а также судебные издержки на общую сумму более 13 тысяч рублей.
Напомним, что Роспатент закрепил за Нижним Новгородом права на бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия».