Суд взыскал с нижегородца более 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак

Суд признал факт нарушения исключительных прав АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм” и взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 тысяч рублей каждому истцу, а также судебные издержки на общую сумму более 13 тысяч рублей.