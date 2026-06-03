«Кризисная квартира» для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной ситуации, открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась вторая «кризисная квартира» для беременных женщин и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пространство рассчитано на одновременное проживание до трех семей и предоставляет не только безопасное жилье, но и комплексную поддержку для возвращения к самостоятельной жизни.
Квартира включает пять жилых помещений: три отдельные спальни, а также общие зоны — гостиную, кухню, ванную комнату, кладовую и прачечную. В распоряжении жильцов — вся необходимая мебель и бытовая техника. Кроме того, в квартире оборудован кабинет для дежурного специалиста по социальной работе.
Помощь проживающим оказывают психологи, социальные работники, юристы и другие профильные эксперты. Целевая аудитория проекта — женщины с детьми, пострадавшие от любых видов насилия, потерявшие жилье или средства к существованию, беременные женщины без поддержки и другие категории граждан, оказавшихся в кризисной ситуации.
Курировать работу объекта будет социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района Нижнего Новгорода.
2 июня новое пространство посетил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых. Он подчеркнул, что поддержка семей в трудной ситуации и развитие института материнства и детства — ключевые задачи нацпроекта «Семья».
«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Сейчас мы открываем вторую кризисную квартиру на три семьи. В планах — создавать новые объекты для экстренного размещения семей и в других муниципалитетах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе», — сообщил он.
О значимости инициативы высказалась и директор АНО «Ресурсный центр “Дети в семье”» Светлана Меллер. По ее словам, создание кризисных квартир — часть региональной концепции «Единой модели помощи детям».
Справка.
Концепция «Единой модели помощи детям» была разработана министерством социального развития и семейной политики региона совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы». Концепция стала продолжением проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет», инициированного Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Основная задача инициативы — сократить число детей в стационарных учреждениях социальной сферы, а также выстроить систему помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации, без разлучения с детьми.
АНО Ресурсный центр «Дети в семье» создана для координации этой работы.