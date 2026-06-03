«Кризисная квартира» для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной ситуации, открылась в Нижнем Новгороде

«Первое подобное пространство для размещения сразу пяти семей появилось в нашем регионе еще в 2023 году. Сейчас мы открываем вторую кризисную квартиру на три семьи. В планах — создавать новые объекты для экстренного размещения семей и в других муниципалитетах региона — Дзержинске, Арзамасе, Выксе», — сообщил он.