Росельхознадзор нашел нарушения у ресторана «Зер Гут» в Нижнем Новгороде

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия совместно с органами прокуратуры Нижегородской области провели 33 проверки юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Инспекции охватили объекты общественного питания, детские сады и школы Нижнего Новгорода, а также кафе, рестораны и производственные предприятия.
В ходе проверок сотрудники ведомства зафиксировали случаи несвоевременного гашения ветеринарно‑сопроводительных документов. Так, у ООО «Банкет» (ресторан «Зер Гут») не погашено 90 ветеринарных документов, что ставит под вопрос подтверждение поступления продукции от поставщиков и безопасность питания посетителей.
По результатам проверок составлены акты и вынесены предупреждения в ФГИС «ВетИС. Паспорт». Информация по выявленным нарушениям направлена в прокуратуру для принятия дальнейших мер в рамках её полномочий.
Ранее запрещённый ветеринарный препарат был обнаружен в нижегородской говядине и печени.