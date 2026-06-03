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Росельхознадзор нашел нарушения у ресторана «Зер Гут» в Нижнем Новгороде

У него не погашено 90 ветеринарных документов.

Источник: Время

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия совместно с органами прокуратуры Нижегородской области провели 33 проверки юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Инспекции охватили объекты общественного питания, детские сады и школы Нижнего Новгорода, а также кафе, рестораны и производственные предприятия.

В ходе проверок сотрудники ведомства зафиксировали случаи несвоевременного гашения ветеринарно‑сопроводительных документов. Так, у ООО «Банкет» (ресторан «Зер Гут») не погашено 90 ветеринарных документов, что ставит под вопрос подтверждение поступления продукции от поставщиков и безопасность питания посетителей.

По результатам проверок составлены акты и вынесены предупреждения в ФГИС «ВетИС. Паспорт». Информация по выявленным нарушениям направлена в прокуратуру для принятия дальнейших мер в рамках её полномочий.

Ранее запрещённый ветеринарный препарат был обнаружен в нижегородской говядине и печени.