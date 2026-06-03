Нижегородки массово боятся гормонов из-за мифов 30-летней давности

По словам специалиста, большинство страхов женщин основано на устаревших мифах. Например, опасения по поводу тромбоэмболии сильно преувеличены — она фиксируется лишь в 5−10 случаях на 10 тысяч женщин в год, что в разы ниже рисков при беременности или аборте. Кроме того, многолетние исследования доказали, что прием современных гормональных контрацептивов снижает риск развития рака яичников и эндометрия до 50%.