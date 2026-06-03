Нижегородки массово боятся гормонов из-за мифов 30-летней давности

Врачи-гинекологи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России зафиксировали у нижегородок массовую гормонофобию. Женщины охотно пользуются современными ИИ-трекерами, однако бледнеют при предложении использовать гормональную контрацепцию. Об этом в беседе со «Стационар-Пресс» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог ФМБА в ПФО Ольга Паузина.
По словам специалиста, большинство страхов женщин основано на устаревших мифах. Например, опасения по поводу тромбоэмболии сильно преувеличены — она фиксируется лишь в 5−10 случаях на 10 тысяч женщин в год, что в разы ниже рисков при беременности или аборте. Кроме того, многолетние исследования доказали, что прием современных гормональных контрацептивов снижает риск развития рака яичников и эндометрия до 50%.
Врач подчеркнула, что таблетки должны подбираться строго под фенотип пациентки, чтобы минимизировать влияние на вес и либидо. При этом оральная контрацепция требует ежегодного врачебного контроля, а сильные головные боли или перепады настроения являются поводом для немедленной коррекции терапии.
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