Прокуратура просит для экс-главы филиала РАНХиГС Парамонова 10 лет тюрьмы

Прокуратура выдвинула жёсткие требования в отношении бывшего руководителя нижегородского филиала РАНХиГС и экс‑депутата Александра Парамонова, сообщили в «Коммерсантъ Приволжья».
Сторона обвинения запросила для него 10‑летний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Помимо этого, прокуроры настаивают на том, чтобы Парамонову запретили занимать какие‑либо должности в сфере образования, а также потребовали обратить взыскание на его имущество для компенсации сумм полученных взяток. Известно, что обвиняемый уже вернул 1 млн рублей, полученных незаконным путём.
Защита Парамонова, в свою очередь, акцентирует внимание суда на ряде смягчающих факторов. Адвокаты указывают на многочисленные благодарности, полученные их подзащитным за общественную деятельность, его содействие в раскрытии коррупционной схемы и выдачу соучастника — Мурада Магомедова, который выступал посредником в передаче взяток.
Кроме того, юристы подчёркивают, что на иждивении у Парамонова находятся трое малолетних детей, и просят суд не прибегать к изоляции от общества, а назначить наказание ниже минимально предусмотренного.
Александр Парамонов обвиняется сразу по нескольким статьям: ему вменяют получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение чужого имущества. Задержание произошло ещё в середине марта 2025 года, а рассмотрение уголовного дела по существу стартовало в апреле 2026 года.
Обвиняемый признал свою вину и пошёл на сотрудничество с правоохранительными органами, заключив досудебное соглашение. По его словам, значительная часть полученных незаконным путём средств направлялась на поддержку спортивных инициатив в регионе.