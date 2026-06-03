Прокуратура просит для экс-главы филиала РАНХиГС Парамонова 10 лет тюрьмы

Сторона обвинения запросила для него 10‑летний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Помимо этого, прокуроры настаивают на том, чтобы Парамонову запретили занимать какие‑либо должности в сфере образования, а также потребовали обратить взыскание на его имущество для компенсации сумм полученных взяток. Известно, что обвиняемый уже вернул 1 млн рублей, полученных незаконным путём.