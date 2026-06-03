В Сочи местные производители представили свои товары фестивале

«В Сочи осуществляют свою деятельность 42 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 85 тысяч самозанятых горожан. Мы консолидировали усилия всех профильных ведомств для продвижения сочинской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Полноценную экосистему поддержки бизнеса формируем в рамках проекта “Выбирай сочинское”. Функционирует единый цифровой каталог местных товаропроизводителей. В реестр уже включено более 120 предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.