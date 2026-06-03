В Сочи местные производители представили свои товары фестивале

Фестиваль товаров местных производителей проходил с 28 по 31 мая в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
На выставке были представлены в том числе натуральная молочная продукция «Йогурт шоп», органические масла холодного отжима «Живея», чурчхела «Камомари», чай с сочинских плантаций и напиток на основе чайного гриба Комбуча. Также гости могли приобрести там свечи и косметику с ароматами гор и сочинских фруктов под брендом «Искра», сыры локального производителя «Пугачева» и мороженое, которое производят по итальянской технологии в Сочи итальянцы.
«В Сочи осуществляют свою деятельность 42 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 85 тысяч самозанятых горожан. Мы консолидировали усилия всех профильных ведомств для продвижения сочинской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Полноценную экосистему поддержки бизнеса формируем в рамках проекта “Выбирай сочинское”. Функционирует единый цифровой каталог местных товаропроизводителей. В реестр уже включено более 120 предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.