Более 2,7 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Более 2,7 млн россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, с начала сезона в медицинские организации обратились более 176 тыс. человек после укусов клещей. Больше всего обращений зарегистрировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
Для профилактики на территориях проводят акарицидные обработки. Сейчас обработано более 149 тыс. гектаров. В Роспотребнадзоре напомнили, что самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. В первую очередь прививку рекомендуют делать жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Специалисты также советуют использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а во время прогулок на природе выбирать защитную одежду.
Ранее стало известно, что за неделю в Красноярском крае от клещей пострадали более тысячи человек.