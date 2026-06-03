Более 2,7 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Для профилактики на территориях проводят акарицидные обработки. Сейчас обработано более 149 тыс. гектаров. В Роспотребнадзоре напомнили, что самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация. В первую очередь прививку рекомендуют делать жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Специалисты также советуют использовать репелленты и инсектоакарицидные средства, а во время прогулок на природе выбирать защитную одежду.