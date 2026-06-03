Спортивные площадки обустроят в этом году для активных красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне планируется обновить и построить два десятка спортивных площадок. Работы проведет Центр спортивных клубов.
В числе новых объектов — площадка для игры в городки на ул. 60 лет Октября, 5 г и зона для сдачи норм ГТО на ул. Суворова, 120. Также запланирована модернизация 11 существующих спортивных площадок, ремонт еще семи объектов и обновление четырех спортивных помещений.
Один из объектов уже находится в работе — площадка по ул. Ладо Кецховели, 65. Здесь полностью заменят основание, уложат травмобезопасное покрытие, установят новое ограждение, баскетбольные стойки и футбольные ворота, а также благоустроят территорию.
Площадка будет доступна для бесплатных занятий спортом круглый год — здесь можно играть в футбол, баскетбол и подвижные игры.
Всего в ведении Центра спортивных клубов находится 274 площадки по 169 адресам. На большинстве из них регулярно проходят бесплатные занятия и соревнования для жителей, сообщает городская администрация.
Добавим, также летом в Железнодорожном районе в рамках инициативного проекта «Настольный теннис в каждый двор!» в этом году оборудуют площадку для игры в настольный теннис. В Березовке, недавно вошедшей в состав Красноярска, по адресу ул. Дружбы, 24е появится площадка для сдачи норм ГТО.