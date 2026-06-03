Спортивные площадки обустроят в этом году для активных красноярцев

Добавим, также летом в Железнодорожном районе в рамках инициативного проекта «Настольный теннис в каждый двор!» в этом году оборудуют площадку для игры в настольный теннис. В Березовке, недавно вошедшей в состав Красноярска, по адресу ул. Дружбы, 24е появится площадка для сдачи норм ГТО.