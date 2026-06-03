Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде жители трех улиц на Семи Ветрах остались без воды из-за аварии

Работы обещают завершить в течение дня 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в ночь на 2 июня 2026 года без воды остались жители микрорайона Семь Ветров. В 23.50 коммунальщикам пришлось перекрыть подачу воды из-за аварии. Пересохли краны в ряде домов на улицах Симонова, Космонавтов и 8-й Воздушной Армии. Люди сидят без воды до сих пор.

— В настоящий момент бригады устраняют течи, обнаруженные в проходных каналах. Работы завершат сегодня, — прокомментировали 3 июня в компании «Концессии водоснабжения».

При этом водоснабжение домов в Тракторозаводском районе и Городище не нарушено, вопреки появившимся 3 июня сообщениям в волгоградских СМИ.