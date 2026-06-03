В Волгограде жители трех улиц на Семи Ветрах остались без воды из-за аварии

В Волгограде в ночь на 2 июня 2026 года без воды остались жители микрорайона Семь Ветров. В 23.50 коммунальщикам пришлось перекрыть подачу воды из-за аварии. Пересохли краны в ряде домов на улицах Симонова, Космонавтов и 8-й Воздушной Армии. Люди сидят без воды до сих пор.