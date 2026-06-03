В природном парке Волгоградской области обнаружили четвертое гнездо аиста

Четвертое гнездо белого аиста обнаружили в природном парке «Нижнехоперский» в хуторе Ларинском Алексеевского района Волгоградской области. Сохранение разнообразия биологических видов — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Уже в июне в обнаруженном гнезде будет пополнение. Ранее, в апреле, на искусственной платформе, смонтированной сотрудниками парка на водонапорной башне в хуторе Заталовском Кумылженского района, обосновалась молодая пара аистов — третье гнездо на особо охраняемой природной территории. До этого в течение нескольких лет специалисты парка вели наблюдение лишь за двумя гнездующимися парами: в хуторе Яминском Алексеевского района и станице Букановской Кумылженского района.
Обнаружение новых гнезд — результат планомерной работы по мониторингу редких видов, которая ведется в регионе. В Волгоградской области развернут целый цикл масштабных орнитологических экспедиций. Первые два этапа уже позволили уточнить ареалы многих краснокнижных видов, выявить новые гнездовые участки змееяда, орлана-белохвоста, филина, белого аиста, а также отметить расширение ареала черного коршуна и кудрявого пеликана. Уже стартовал третий этап: волгоградские ученые и специально приглашенные специалисты из Калмыкии проводят мониторинг популяций хищных птиц в южных районах области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.