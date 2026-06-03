В природном парке Волгоградской области обнаружили четвертое гнездо аиста

Уже в июне в обнаруженном гнезде будет пополнение. Ранее, в апреле, на искусственной платформе, смонтированной сотрудниками парка на водонапорной башне в хуторе Заталовском Кумылженского района, обосновалась молодая пара аистов — третье гнездо на особо охраняемой природной территории. До этого в течение нескольких лет специалисты парка вели наблюдение лишь за двумя гнездующимися парами: в хуторе Яминском Алексеевского района и станице Букановской Кумылженского района.