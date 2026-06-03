Лекарства, которые не лечат, а калечат, назвала доктор Парецкая

В этом и заключается опасность подобного рода препаратов — пациент уверен, что лечится. На самом же деле болезнь прогрессирует и может перерасти в тяжёлое воспаление лёгких, предупреждает медик и советует — обращайтесь к врачам. Лечение, которое они назначают, выглядит совсем не так, как реклама по телевизору.