Лекарства, которые не лечат, а калечат, назвала доктор Парецкая

Полки аптек в наши дни переполнены препаратами, создатели которых обещают вылечить буквально от всего — от насморка до гриппа. Однако, по мнению волгоградского врача Алёны Парецкой, противовирусные лекарства, иммуномодуляторы и средства «для иммунитета» — не более чем огромный маркетинговый пузырь, в который пациенты продолжают верить.
Медик считает — такого рода пилюли не лечат, а только создают иллюзию, причем, очень опасную.
Так, эффективность иммуномодуляторов не подтверждена серьёзными исследованиями. В большинстве развитых стран их вовсе не используют, поскольку убедительных доказательств того, что они действительно работают, нет.
Что касается противогриппозных порошков, то в их основе почти всегда один только парацетамол и некоторые вспомогательные компоненты.
«Они не лечат грипп. Они всего лишь временно сбивают температуру и немного облегчают симптомы. Вирус при этом никуда не девается», — подчеркивает доктор Парецкая.
В этом и заключается опасность подобного рода препаратов — пациент уверен, что лечится. На самом же деле болезнь прогрессирует и может перерасти в тяжёлое воспаление лёгких, предупреждает медик и советует — обращайтесь к врачам. Лечение, которое они назначают, выглядит совсем не так, как реклама по телевизору.
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