Худруком Белгородского драматического театра имени Щепкина стал Виталий Бгавин

«Ъ-Черноземье» также писал, что сейчас белгородские власти безуспешно пытаются найти подрядчика для капитального ремонта здания драмтеатра имени Щепкина на Соборной площади. В конце мая были объявлены уже пятые торги. Начальная цена контракта увеличилась до 668,7 млн руб. Тем не менее, эти торги тоже признаны несостоявшимися — на аукцион не поступило ни одной заявки.