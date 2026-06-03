В селе Таежное Хабаровского края восстановили электро- и водоснабжение

В селе Таежное Хабаровского края полностью восстановили электро- и водоснабжение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Обрыв был обнаружен в 4,5 километра от населённого пункта, в болотистой местности. Ремонтная бригада заменила порядка 180 метров линии электропередач и перегоревших участков кабеля. Работы велись в сложных условиях из-за характера местности.
После замены повреждённых участков подача электроэнергии и воды в село возобновлена в полном объёме. Жизнеобеспечение населённого пункта функционирует в штатном режиме.
В администрации отметили, что оперативному устранению аварии способствовало своевременное обнаружение обрыва и слаженная работа ремонтной бригады. Специалисты приступили к работам незамедлительно после получения сигнала.
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