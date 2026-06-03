В Госдуме отреагировали на планы по ядерному оружию в Европе

По словам Толмачева, дислокация американского ядерного оружия в новых странах НАТО — это не сдерживание, а усиление давления на Москву. Депутат подчеркнул, что в этой ситуации Запад идет на риск. Он также обратил внимание на то, как в последние месяцы гражданские и военные власти ряда стран Балтии и Восточной Европы проявляют «профессионализм», не в силах установить происхождение дронов, которые к ним залетают.