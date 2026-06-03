По словам Толмачева, дислокация американского ядерного оружия в новых странах НАТО — это не сдерживание, а усиление давления на Москву. Депутат подчеркнул, что в этой ситуации Запад идет на риск. Он также обратил внимание на то, как в последние месяцы гражданские и военные власти ряда стран Балтии и Восточной Европы проявляют «профессионализм», не в силах установить происхождение дронов, которые к ним залетают.
«Пусть для начала научатся держать себя в руках, наконец выучат историю и разберутся с падающей им на головы украинской техникой, а потом обсуждают более серьезные вещи», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что если Соединенные Штаты действительно стремятся окончательно ослабить Европу, то решение о передаче вооружений выглядит вполне логичным. Однако, как считает парламентарий, сами европейцы пока не до конца осознают опасность таких действий.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность разместить ядерное оружие на территории европейских стран НАТО. Таким образом Вашингтон хочет показать союзникам, что сокращение военной помощи не означает снижения уровня гарантий их безопасности.