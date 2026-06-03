Спасенная из горящего дома молодая мать поблагодарила полицейских Шахуньи

25-летняя жительница Шахуньи поблагодарила отважных полицейских, спасших ее из горящего дома. Работники правопорядка вынесли из жилища младенца и животных, а также не дали пламени перекинуться на припаркованную рядом хозяйскую машину и соседские строения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пожар в жилом строении первым заметил начальник шахунского отделения Госавтоинспекции Александр Комиссаров: он увидел клубы черного дыма, когда проезжал мимо. Капитан полиции незамедлительно позвонил 112 и поспешил на место происшествия — там он встретил коллег. Вместе с оперуполномоченными отдела уголовного розыска старшим лейтенантом Владиславом Осиповым и лейтенантом Денисом Толстобровым он начал стучать в окна горящего дома, чтобы оповестить жильцов.
Хозяйка, как оказалось, еще не знала о ЧП: когда огонь бушевал в пристрое, она находилась в основной части здания. Полицейские поручили девушке забрать из дома документы и выйти на улицу, а сами отправились в задымленное помещение и вынесли на свежий воздух 6-месячного ребенка и животных. Также спасители отогнали машину домовладельцев на безопасное расстояние.
Вскоре к горящему строению прибыли пожарные и справились с возгоранием.