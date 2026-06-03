Спасенная из горящего дома молодая мать поблагодарила полицейских Шахуньи

Хозяйка, как оказалось, еще не знала о ЧП: когда огонь бушевал в пристрое, она находилась в основной части здания. Полицейские поручили девушке забрать из дома документы и выйти на улицу, а сами отправились в задымленное помещение и вынесли на свежий воздух 6-месячного ребенка и животных. Также спасители отогнали машину домовладельцев на безопасное расстояние.