На ремонт дороги в Красноярском крае направят более 46 млн рублей

Подрядчику предстоит подготовить участок к ремонту, расчистить территорию, восстановить обочины и заменить часть дорожного основания. Также на дороге снимут поврежденные участки старого асфальта, уложат выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие. Отдельно приведут в порядок съезды, пересечения и примыкания к дороге. Там также восстановят покрытие, укрепят обочины и устранят повреждения.