На ремонт дороги в Красноярском крае направят более 46 млн рублей

В Емельяновском муниципальном округе завершилась закупка на ремонт дороги Замятино — Арей. Информация об этом размещена в ЕИС «Закупки».
Работы проведут на участке протяженностью около 7 км. Заказчиком выступает АО «Краевая дорожно эксплуатационная организация». Начальная цена договора составляет 46,1 млн рублей.
Подрядчику предстоит подготовить участок к ремонту, расчистить территорию, восстановить обочины и заменить часть дорожного основания. Также на дороге снимут поврежденные участки старого асфальта, уложат выравнивающий слой и новое асфальтобетонное покрытие. Отдельно приведут в порядок съезды, пересечения и примыкания к дороге. Там также восстановят покрытие, укрепят обочины и устранят повреждения.
Кроме того, на участке обновят элементы обустройства дороги. Планируется восстановить дорожные знаки, сигнальные столбики, присыпные бермы и нанести разметку. После завершения ремонта проведут диагностику дороги.