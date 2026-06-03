Суд расторг договор с арендатором парка Плевен в Ростове

Чиновник напомнил, что соглашение об аренде, заключенное в 2003 году, решили расторгнуть «из-за систематических нарушений условий договора». В частности, оказались повреждены зеленые насаждения и памятник советско-болгарской дружбы, а историческую площадь превратили в зону с аттракционами. Кроме этого, выявили незаконно установленные торговые точки.