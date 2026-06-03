Пучков прокомментировал жалобу о запрете выходить в туалет на ГИА

«К сожалению, на скриншотах, где приводятся слова мамы, которой на это пожаловалась дочка и посетовала, что пришлось экзамен писать быстрее и это может сказаться на результате, не приводится номер школы или пункта сдачи», — написал глава министерства в своем канале МАКС, констатировав, что подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. «Выходить в туалет на ГИА можно!» — отметил он, попросив не стоит злоупотреблять этим.