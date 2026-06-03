Пучков прокомментировал жалобу о запрете выходить в туалет на ГИА

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отреагировал на информацию о том, что якобы в одном из пунктов приема экзамена (ППЭ) в Нижнем Новгороде участников не выпускали в туалет.
«К сожалению, на скриншотах, где приводятся слова мамы, которой на это пожаловалась дочка и посетовала, что пришлось экзамен писать быстрее и это может сказаться на результате, не приводится номер школы или пункта сдачи», — написал глава министерства в своем канале МАКС, констатировав, что подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. «Выходить в туалет на ГИА можно!» — отметил он, попросив не стоит злоупотреблять этим.
Министр заявил, что все спорные ситуации, инциденты, например, при удалении с экзамена лично берет под контроль и просматривает видеозаписи из аудиторий.
Он напомнил про удаления за телефон и шпаргалки, а также про работу горячих линий по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: 8 (831) 433−99−00; и 8 (831) 421−46−70.
«Любой инцидент расследуется, — заверил он, — поэтому всегда можно оставить информацию, но, конечно, продуктивнее, если называется школа или ППЭ».
Ранее Пучков отреагировал на жалобы нижегородских школьников на запрет выходить с уроков в туалет.