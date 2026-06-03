Более 200 управленцев пройдут обучение производительности в Москве

Стартовая конференция федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» объединила в Москве свыше 200 собственников бизнеса и топ-руководителей российских компаний из почти 160 столичных и региональных предприятий различных отраслей экономики. Мероприятие стартовало 2 июня и продлится до 4 июня включительно, сообщили в Центре повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Министерства экономического развития РФ.
Наиболее активными управленцами, желающими пройти обучение по повышению производительности в рамках программы в этом году, стали представители Татарстана, Московской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Тематические модули для руководителей высшего звена сфокусированы на ключевых аспектах операционной эффективности и производительности: финансы, управление персоналом, продуктовый портфель, бизнес-процессы, маркетинг и других. Программа построена таким образом, чтобы участники не просто ознакомились с теорией, но и смогли сразу применить знания на практике.
По словам руководителя Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ Екатерины Гришиной, содержание программ ежегодно обновляется на 30%. «Участникам предоставляется эффективный инструментарий для определения и реализации стратегических целей, а также вывода управленческой модели бизнеса на качественно новый уровень. Сейчас мы ориентированы на командное вовлечение, это позволяет удерживать управленческие решения до появления устойчивого результата», — подчеркнула она.
В программу трехдневной стартовой конференции войдет бизнес-игра «Лидеры производительности» и вечерние сессии, во время которых участники смогут провести экспресс-диагностику качества управленческих моделей с точки зрения эффективности своих компаний. Как рассказали в центре повышения производительности, обучение для собственников и топ-руководителей по программе «Лидеры производительности» продлится 4 месяца и будет состоять из онлайн-занятий и очных модулей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.