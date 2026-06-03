Более 200 управленцев пройдут обучение производительности в Москве

Наиболее активными управленцами, желающими пройти обучение по повышению производительности в рамках программы в этом году, стали представители Татарстана, Московской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Тематические модули для руководителей высшего звена сфокусированы на ключевых аспектах операционной эффективности и производительности: финансы, управление персоналом, продуктовый портфель, бизнес-процессы, маркетинг и других. Программа построена таким образом, чтобы участники не просто ознакомились с теорией, но и смогли сразу применить знания на практике.