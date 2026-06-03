БФУ и Ганьнаньский педагогический университет (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве

2 июня 2026 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта и Ганьнаньским педагогическим университетом (город Ганьчжоу, провинция Цзянси, Китай). Подписи под документом поставили ректор БФУ Максим Демин и секретарь партийного комитета китайского университета Чэнь Иван. Приоритетным направлением партнерства станет запуск совместной образовательной программы в сфере дизайна.
Стороны договорились развивать двусторонние академические обмены, организовывать стажировки для студентов и преподавателей, а также вести совместную подготовку кадров. Особое внимание вузы уделят согласованию учебных планов и эффективному управлению образовательными процессами. Это обеспечит высокое качество обучения и долгосрочное развитие партнерских отношений.
Секретарь партийного комитета Ганьнаньского педагогического университета Чэнь Иван отметил высокую значимость этого события, подчеркнув, что в 2026 году, объявленном Годом российско-китайского образования, это сотрудничество приобретает особый смысл. «Несмотря на расстояние, сегодня мы определяем будущее наших вузов. БФУ им. И. Канта — один из ведущих университетов России с богатой историей и мощным научным потенциалом, и наши приоритеты во многом совпадают. Наш университет имеет 60-летнюю историю, мы обучаем более 200 иностранных студентов из 33 стран и активно развиваем международные связи. Уверен, что совместная работа над проектом в сфере дизайна станет успешной, а взаимный обмен преподавателями и студентами внесёт весомый вклад в образовательное сотрудничество между Россией и Китаем», — сказал Чэнь Иван.
Ректор БФУ Максим Демин подчеркнул, что подписание соглашения — это важный шаг в реализации общей научно-образовательной повестки двух стран. «Крайне важно, что в Год перекрестного образования России и Китая мы вносим свой вклад не словом, а делом. Активная работа, начатая нами ещё в 2019 году, была временно приостановлена из-за пандемии. Но сегодня мы настроены максимально решительно и переходим к прямой реализации совместных программ. Недавний визит Президента России Владимира Путина в КНР подтвердил курс на всестороннее сближение, и наши университеты должны прикладывать максимум усилий для выполнения этих масштабных задач на местах», — отметил Демин.
Ректор БФУ также обратил внимание на сходство двух университетов по истории развития, масштабам и амбициям. «Сегодня мы проходим этап масштабной трансформации: выстраиваем программы под запросы рынка труда и современные технологические задачи. Благодаря поддержке Правительства РФ и национальному проекту мы строим новый ультрасовременный кампус. Поскольку наше сотрудничество связано с дизайном и медиаискусством, уверен, архитектурный ансамбль и инфраструктура нашего нового кампуса вас по-настоящему впечатлят. Таких передовых образовательных пространств в России к 2035 году появится более 30. Направление культуры и дизайна в БФУ появилось относительно недавно, но оно ярче всего отражает то, как образование гибко адаптируется под нужды креативной индустрии. Подписание соглашения вселяет в меня уверенность в успешном будущем наших совместных проектов», — заявил Максим Демин.
В завершение встречи Чэнь Иван пригласил руководство и преподавателей БФУ им. И. Канта посетить Ганьнаньский педагогический университет с визитом для детального обсуждения дальнейших шагов. В свою очередь, Максим Демин выразил готовность принять китайских коллег в Калининграде и продемонстрировать им возможности новой инфраструктуры балтийского вуза.
Справка: Ганьнаньский педагогический университет — государственное высшее учебное заведение, находящееся в ведении провинции Цзянси. Основан в июне 1958 года. В 2024 году университету предоставлен статус учреждения, имеющего право присвоения степени доктора наук (PhD). Входит в число ведущих педагогических университетов провинции Цзянси.