БФУ и Ганьнаньский педагогический университет (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве

Секретарь партийного комитета Ганьнаньского педагогического университета Чэнь Иван отметил высокую значимость этого события, подчеркнув, что в 2026 году, объявленном Годом российско-китайского образования, это сотрудничество приобретает особый смысл. «Несмотря на расстояние, сегодня мы определяем будущее наших вузов. БФУ им. И. Канта — один из ведущих университетов России с богатой историей и мощным научным потенциалом, и наши приоритеты во многом совпадают. Наш университет имеет 60-летнюю историю, мы обучаем более 200 иностранных студентов из 33 стран и активно развиваем международные связи. Уверен, что совместная работа над проектом в сфере дизайна станет успешной, а взаимный обмен преподавателями и студентами внесёт весомый вклад в образовательное сотрудничество между Россией и Китаем», — сказал Чэнь Иван.