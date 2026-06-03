В День памяти и скорби красноярцы зажгут 3,5 тысячи свечей

Вечером 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». Об этом сообщили в мэрии.
В 21:30 горожане зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны.
Из огоньков составят цифру 85 и фразу «Красноярск помнит».
Чтобы получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика), нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию. 22 июня с 20:30 до 21:30 это можно будет сделать на месте с помощью волонтеров.
День памяти и скорби — это годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.
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