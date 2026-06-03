Задержан курьера мошенников, который забрал у 71-летней пенсионерки 3,8 миллиона рублей

По версии следствия, подозреваемый выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Полученные от потерпевшей денежные средства он конвертировал в криптовалюту и переводил на электронные кошельки, указанные кураторами, за денежное вознаграждение в виде процента от похищенной суммы. Установлено, что предложение о незаконном заработке подозреваемый нашёл в одном из мессенджеров. От кураторов он получал инструкции о местах получения денежных средств и способах их дальнейшего перевода.