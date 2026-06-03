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Задержан курьера мошенников, который забрал у 71-летней пенсионерки 3,8 миллиона рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с.

Источник: KaliningradToday

коллегами из ОМВД России по Центральному району Калининграда задержали 27-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина выполнял роль курьера в преступной схеме, забрав у пожилой женщины почти 4 миллиона рублей.

Ранее в полицию обратилась 71-летняя жительница Калининграда. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 3,8 миллиона рублей. Как установили полицейские, потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Злоумышленники убедили женщину, что от её имени якобы осуществляются незаконные финансовые операции, а также существует риск утраты права собственности на квартиру. Под этим предлогом пенсионерка продала принадлежавшую ей квартиру и передала вырученные от сделки деньги курьеру возле своего дома.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. В рамках служебной командировки в Волгоград калининградские полицейские задержали 27-летнего мужчину. После проведения необходимых процессуальных действий злоумышленник был доставлен в Калининград для дальнейшего разбирательства.

По версии следствия, подозреваемый выполнял роль курьера в мошеннической схеме. Полученные от потерпевшей денежные средства он конвертировал в криптовалюту и переводил на электронные кошельки, указанные кураторами, за денежное вознаграждение в виде процента от похищенной суммы. Установлено, что предложение о незаконном заработке подозреваемый нашёл в одном из мессенджеров. От кураторов он получал инструкции о местах получения денежных средств и способах их дальнейшего перевода.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На время следственных действий фигурант заключён под стражу.

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