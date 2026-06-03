Казахстанский Qarmet намерен обанкротить Ростовскую металлургическую компанию

Крупный производитель чугуна, стали и ферропластов из Казахстана — АО «Qarmet», уведомил о намерении обратись в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ООО «Ростовская металлургическая компания» (ООО «РМК») банкротом. Основанием для этого стал долг в размере 92,8 млн руб., что эквивалентно 613,8 млн Tenge KZT. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс и картотеке суда.