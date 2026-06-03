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Для купания в Ростовской области пригодны 76 пляжей

Купальный сезон началсыя в Ростовской области. По данным регионального ГУ МЧС России, в области задекларированы и готовы к приему отдыхающих 76 пляжей.

Купальный сезон началсыя в Ростовской области. По данным регионального ГУ МЧС России, в области задекларированы и готовы к приему отдыхающих 76 пляжей.

Уточняется, что четыре пляжа находятся в Ростове-на-Дону. «В течение лета инспекторы не единожды проинспектируют каждый пляж на предмет соблюдения требований безопасности», — уточнили в ведомстве. Для безопасности отдыхающих на пляжах будут работать 200 спасателей.

Места для купания обязательно должны быть оборудованы спасательными постами и пунктами медицинской помощи, а дно водоемов обследовано и очищено водолазами.

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