Ученый рассказал об уязвимости искусственного интеллекта

«У него есть задача, чтобы мы с удовольствием им пользовались. Ему не хочется, чтобы мы от него отказались. Отсюда, кстати, и его подхалимаж. Если он будет все время с нами спорить, нам это не понравится, и мы перестанем с ним общаться», — сказал Суворов.