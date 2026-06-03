Во Владимирской области студотряды открыли летний трудовой семестр

Летний трудовой семестр начался во Владимирской области для студенческих отрядов по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве молодежной политики региона.
В честь старта трудового семестра состоялась торжественная линейка. В 2026 году в нем примут участие более 20 студенческих отрядов Владимирской области. Студенты будут работать по ключевым направлениям: вожатыми в детских лагерях, сотрудниками гостиничного бизнеса и сервисной сферы, медицинским персоналом и рабочими на строительных объектах как в родном регионе, так и по всей России.
Программа праздника была насыщенной и включала в себя исполнение гимна России, торжественное шествие флагов и яркие творческие номера от бойцов. Кроме того, состоялось традиционное вручение путевок командирам отрядов. Этот символический шаг подтверждает полную готовность студентов к началу работ на профильных объектах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.