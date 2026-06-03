Во Владимирской области студотряды открыли летний трудовой семестр

В честь старта трудового семестра состоялась торжественная линейка. В 2026 году в нем примут участие более 20 студенческих отрядов Владимирской области. Студенты будут работать по ключевым направлениям: вожатыми в детских лагерях, сотрудниками гостиничного бизнеса и сервисной сферы, медицинским персоналом и рабочими на строительных объектах как в родном регионе, так и по всей России.