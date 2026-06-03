Соцфонд перечислил первые выплаты семьям с двумя и более детьми

Уточняется, что к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплату родителям, воспитывающим 31 тысячу детей. В пресс-службе отметили, что на одобрение заявок отводится до двух недель и еще неделя на перечисление средств. Назначение и выплата пособий в короткие сроки обеспечена благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов.