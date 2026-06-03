Соцфонд перечислил первые выплаты семьям с двумя и более детьми

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Семьи двух и более детей в России уже начали получать новую семейную выплату от Социального фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Социальный фонд начал принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня.
«Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплату родителям, воспитывающим 31 тысячу детей. В пресс-службе отметили, что на одобрение заявок отводится до двух недель и еще неделя на перечисление средств. Назначение и выплата пособий в короткие сроки обеспечена благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов.
Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявлял, что сегодня большинство услуг фонд предоставляет быстрее регламентных сроков, в среднем за 4,5 дня.
Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно.
Как ранее сообщали в пресс-службе, такая поддержка доступна родителям двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.