Кадры для связи. Почему молодёжь не идёт в отрасль и как это исправить

Один из флагманских проектов такого партнерства — курс «Базовая станция», запущенный в Ростовском колледже связи и информатики. В марте этого года состоялся первый выпуск: 73 студента за четыре месяца освоили 19 теоретических модулей и 14 практических занятий по специальности мастера по обслуживанию абонентов. «Ростелеком» полностью оборудовал аудиторию, подготовил преподавателей, передал нейрошлюз для учебных задач. Модель строится на том, что компания дает инфраструктуру и экспертизу, а учебное заведение адаптирует программы. Параллельно в компании действуют программы переподготовки через корпоративный онлайн-университет и центр компетенций — это позволяет сотрудникам оперативно получать новые навыки, в том числе для работы с отечественными ИТ-решениями, и выстраивать индивидуальные карьерные треки. «Важно создать среду, где человек чувствует поддержку и видит перспективы роста. Только так рождается лояльная команда», — подчеркнула Анна Лазарева. Особый акцент в филиале делают на удержание молодежи через живое сообщество. За полгода Молодежный совет, возникший по инициативе самих сотрудников, реализовал 17 проектов — от корпоративных забегов до публичных TED-выступлений перед руководством и неформальных встреч с топ-менеджментом на сапбордах. «Мы строим не просто карьерные лифты, а среду, в которой хочется оставаться и расти», — резюмировала эксперт.