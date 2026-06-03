Кадры для связи. Почему молодёжь не идёт в отрасль и как это исправить

26 мая в пресс-центре «АиФ-Ростов» прошёл круглый стол на тему «Дефицит кадров в отрасли связи: как его восполнить».
Участники дискуссии — представители вузов, колледжей, крупных компаний и профсоюзов — обсудили, почему молодые специалисты не спешат в отрасль, как конкурировать за таланты и какие решения могут изменить ситуацию на рынке труда в Ростовской области и на Юге России в целом.
Чемодан ожиданий.
Сергей Горбунов, директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, отмечает парадокс: мода на IT-специальности привела к перепроизводству начинающих кадров, при этом отрасль связи испытывает острую нехватку квалифицированных специалистов среднего звена.
«Года три назад впервые прозвучало такое понятие, как “пробка из джунов” (от англ. junior — младший, прим. ред.). Из-за моды на IT-специальности — как раньше на юристов и экономистов — получился избыток выпускников со стартовым, начальным уровнем. Но эти молодые специалисты, трудоустраиваясь, не могут показать, чем они могут быть полезны. Многие из них изначально выбрали не подходящую им специальность для обучения», — пояснил Сергей Горбунов.
Эксперт подчёркивает: проблема не в отсутствии желающих учиться, а в качестве выбора и мотивации. Многие абитуриенты идут в «айти» за модой, а не за профессией, и быстро разочаровываются, столкнувшись с реальными требованиями рынка. При этом выпускники колледжей и вузов, попадая работать на обычные предприятия, не могут рассчитывать на уровни зарплат федеральных гигантов индустрии, что создаёт дополнительный дисбаланс.
«С федеральными игроками конкурировать по зарплатам большинству обычных компаний почти невозможно: гиганты платят много, но и уровень специалистов там требуется совсем другой, а мы готовим ребят в реальный сектор. В итоге студент ходит с чемоданом ожиданий: сегодня чуть поработать здесь, подтянуть уровень, завтра — перейти в другую компанию. И ты с этим ничего не можешь сделать, кроме одного — выстраивать систему, в которой он захочет остаться», — добавил Сергей Горбунов.
Он также отметил, что важно не просто дать диплом, а сформировать у студента понимание профессии, её ценности и перспектив.
«Мы учим не только техническим навыкам, но и умению работать в команде, адаптироваться к изменениям, брать на себя ответственность. Без этого даже самый талантливый выпускник не задержится в отрасли», — подчеркнул директор колледжа.
Решения на вырост.
Анна Лазарева, HR-бизнес-партнер Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», убеждена: кадровый вопрос требует выстроенной системы действий — от студенческой скамьи до поддержки внутри компании. «Работа с вузами и колледжами — одно из ключевых направлений для нас. Мы не просто ждем готовых специалистов, а сопровождаем их с самого начала: дни карьеры, совместные проекты, экскурсии в музей связи, производственная практика и программы цифровых компетенций. В прошлом году трудоустроили около десятка выпускников, каждый год берем ребят на практику. Помимо этого мы фокусируемся на различных совместных проектах с более глубокой интеграцией в образовательный процесс», — пояснила Анна Лазарева.
Один из флагманских проектов такого партнерства — курс «Базовая станция», запущенный в Ростовском колледже связи и информатики. В марте этого года состоялся первый выпуск: 73 студента за четыре месяца освоили 19 теоретических модулей и 14 практических занятий по специальности мастера по обслуживанию абонентов. «Ростелеком» полностью оборудовал аудиторию, подготовил преподавателей, передал нейрошлюз для учебных задач. Модель строится на том, что компания дает инфраструктуру и экспертизу, а учебное заведение адаптирует программы. Параллельно в компании действуют программы переподготовки через корпоративный онлайн-университет и центр компетенций — это позволяет сотрудникам оперативно получать новые навыки, в том числе для работы с отечественными ИТ-решениями, и выстраивать индивидуальные карьерные треки. «Важно создать среду, где человек чувствует поддержку и видит перспективы роста. Только так рождается лояльная команда», — подчеркнула Анна Лазарева. Особый акцент в филиале делают на удержание молодежи через живое сообщество. За полгода Молодежный совет, возникший по инициативе самих сотрудников, реализовал 17 проектов — от корпоративных забегов до публичных TED-выступлений перед руководством и неформальных встреч с топ-менеджментом на сапбордах. «Мы строим не просто карьерные лифты, а среду, в которой хочется оставаться и расти», — резюмировала эксперт.
Белые, серые, чёрные.
Алексей Машкин, председатель Ростовской областной организации Профсоюза работников связи России, обращает внимание на другой перекос: общество фокусируется на «престижных» профессиях, забывая о базовых кадрах, без которых не работает ни одна инфраструктура.
«Сегодня дикая нехватка людей, так называемых “серых воротничков”. Нет “чёрных воротничков” — вообще никто не хочет туда идти. А кто будет у станка стоять? Кто будет пахать землю, доить коров, ухаживать за скотом? Научно-технический прогресс — хорошая штука, но он в этом вопросе завёл нас в очень сложное положение», — подчеркнул Алексей Машкин.
Денис Карасев, директор Северо-Кавказского филиала МТУСИ, предупреждает о рисках чрезмерного влияния работодателей на образовательные программы.
«Засилье работодателей в образовательной среде может сыграть очень злую шутку. Когда дипломы стали защищать как стартапы, классическое инженерное образование начало медленно отмирать. Мы выпускаем колоссальное количество людей, которые умеют собирать решения из готовых компонентов. Одна беда: наступает момент, когда оборудование уже не взять, компании не поставляют, и становится нужным специалист, который понимает суть — от физического уровня до конечного пользователя», — предупредил Денис Карасев.
Он также отметил, что в системе подготовки кадров важно сохранить баланс между практической стороной и фундаментальными знаниями.
«Нужно не просто нажимать кнопки, а понимать, как работает система. Это требует времени, но именно такие специалисты становятся опорой отрасли в кризисные моменты», — добавил эксперт.
Комплексный подход.
Участники сошлись во мнении: решить кадровый вопрос можно только совместными усилиями. Необходима выстроенная цепочка: школа — колледж/вуз — предприятие. При этом важно не только обучать, но и удерживать: через наставничество, стажировки, понятные карьерные треки.
Эксперты также отметили, что в условиях трансформации рынка труда важно развивать гибкие навыки: адаптивность, критическое мышление, умение работать в команде. Именно эти компетенции позволяют специалистам оставаться востребованными даже при смене технологий.
«Для преодоления кадрового дисбаланса необходим комплексный подход, включающий профессиональную ориентацию для старшеклассников с экскурсиями на действующие предприятия и развитие программ обучения в учреждениях среднего профессионального образования и вузах для конкретных предприятий со стажировками и наставничеством в таких компаниях», — резюмировали эксперты.
В заключение участники подчеркнули: отрасль связи остаётся стратегически важной для экономики региона и страны. И от того, насколько успешно удастся подготовить, погрузить в профессию и удержать кадры, зависит не только развитие телекоммуникаций, но и цифровая безопасность, качество жизни людей, конкурентоспособность бизнеса.