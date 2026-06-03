Объем вкладов жителей Тамбовской области за год вырос почти на 22% до 254 млрд

Господин Носенков пояснил: «Компании и предприниматели стали активнее размещать свободные средства в банках. На это влияют несколько факторов: текущие ставки, осторожный подход к расходам и желание иметь резерв на ближайшие месяцы. Такая динамика говорит о том, что бизнес внимательнее относится к сбережениям и старается заранее готовиться к возможным изменениям спроса и затрат».