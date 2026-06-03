Почему молодёжь не идёт в отрасль и как это исправить

Анна Лазарева, HR-бизнес-партнер Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», убеждена: кадровый вопрос требует выстроенной системы действий — от студенческой скамьи до поддержки внутри компании. «Работа с вузами и колледжами — одно из ключевых направлений для нас. Мы не просто ждем готовых специалистов, а сопровождаем их с самого начала: дни карьеры, совместные проекты, экскурсии в музей связи, производственная практика и программы цифровых компетенций. В прошлом году трудоустроили около десятка выпускников, каждый год берем ребят на практику. Помимо этого мы фокусируемся на различных совместных проектах с более глубокой интеграцией в образовательный процесс», — пояснила Анна Лазарева.