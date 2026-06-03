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В Гомеле водитель привез 19 детей на экскурсию и заплатит штраф 9000 рублей

Белорус лишился прав на пять лет и заплатит штраф 9000 рублей, привезя 19 детей на экскурсию.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле милиция задержала пьяного водителя, который перевозил 19 детей, рассказали в МВД.

Так, гомельские гаишники остановили для проверки безопасности микроавтобус и усомнились в физическом состоянии водителя. Микроавтобусом управлял 39-летний могилевчанин, который привез в Гомель экскурсионную группу из 19 подростков.

Во время беседы с правоохранителями мужчина отрицал, что употреблял алкоголь, но медосвидетельствование показало более одной промилле. Кроме того, у водителя не оказалось необходимого разрешения на перевозку организованной группы детей.

В итоге нарушителя лишили водительских прав на 5 лет и оштрафовали на 200 базовых величин (9000 в июне 2026 года). Также к административной ответственности привлекли перевозчика за допуск нетрезвого работника к участию в дорожном движении.

— Школьникам предоставили новый автобус и трезвого водителя, который безопасно доставил их после экскурсии домой, — констатировали в МВД.

Ранее мы писали, что белорус лишился водительских прав за езду на одном колесе.

А другой белорус за раз заплатил рекордную сумму алиментов на сына, равную цене квартиры.