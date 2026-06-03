В Калининградской области в 2026 году планируют высадить более четырёх тысяч гектаров картофеля. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минсельхоза.
«В области в этом году планируется посадить более четырёх тысяч гектаров картофеля и более тысячи гектаров овощей», — говорится в публикации.
Больше всего посевных площадей под картофель отвели фермеры Багратионовского (более 1,2 тысячи га), Нестеровского (более 870 га) и Славского (более 460 га) округов. «Завершится сев овощей и позднего картофеля не раньше середины июня. Часть хозяйств уже завершила посадку, остальные активно работают над этим», — добавили в Минсельхозе.
Ранее в министерстве сообщали, что калининградские фермеры полностью обеспечены семенным материалом по картофелю и овощам. Аграрии приступили к посевной весной. Местные овощеводы используют для выращивания семенной картофель столовых сортов, который затем продают в калининградских магазинах.