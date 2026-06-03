Мужчина погиб при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

В результате детонации FPV-дрона на территории предприятия в хуторе Давыдкин Волоконовского округа Белгородской области тяжелые травмы получил один мирный житель. Врачи боролись за жизнь мужчины, но полученные им ранения оказались смертельными. Об этом 3 июня рассказали в региональном оперативном штабе.