У жителей Дзержинска изъяли и отправили на СВО четыре автомобиля

По данным управления, все автомобили были обращены в собственность государства после того, как их владельцы были несколько раз задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За это они сначала получили административные наказания, а затем были привлечены к уголовной ответственности. Суд признал всех четверых виновными по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.