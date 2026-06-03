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У жителей Дзержинска изъяли и отправили на СВО четыре автомобиля

Нижегородские судебные приставы передали на нужды СВО четыре автомобиля, конфискованные у жителей Дзержинска. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

Нижегородские судебные приставы передали на нужды СВО четыре автомобиля, конфискованные у жителей Дзержинска. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

По данным управления, все автомобили были обращены в собственность государства после того, как их владельцы были несколько раз задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За это они сначала получили административные наказания, а затем были привлечены к уголовной ответственности. Суд признал всех четверых виновными по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Судебные приставы наложили аресты на транспортные средства, составили акты изъятия и направили в Минобороны РФ запрос с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО.

Министерство согласилось принять автомобили, посчитав, что ВАЗ-21121, Opel Meriva, Hyundai Getz и Renault Logan станут поддержкой для выполнения боевых задач.