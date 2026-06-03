В России запас лекарств из перечня жизненно необходимых составляет восемь месяцев.

В России лекарств из перечня жизненно необходимых хватит на 8 месяцев. О таком запасе сообщили представители Минздрава и Росздравнадзора на фармацевтическом завтраке «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что поступление лекарств на рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности препаратами более стабильным благодаря мерам правительства. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова также сообщила, что россияне стали реже обращаться в ведомство с жалобами на отсутствие лекарств.
«Самое главное, что мы на сегодняшний день видим, это ответная реакция наших граждан. Мы видим, что количество обращений по вопросам нехватки лекарств с каждым годом становится все меньше», — сказала Алла Самойлова.
По ее словам, пациенты обеспечены необходимыми препаратами. Самойлова пояснила, что лекарства выдаются по международным непатентованным наименованиям, что позволяет контролировать обеспеченность граждан нужными препаратами. Глава Росздравнадзора добавила, что при нехватке отдельных лекарств ведомство готово подключаться к решению вопроса и взаимодействовать с поставщиками и производителями.
Также, по словам Самойловой, в России выстроена система контроля качества лекарств. Ведомство отслеживает обращение препаратов в том числе на новых территориях.